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Брезаз-Буше об иске против Симон: «Ситуация действительно печальная, но я взяла на себя ответственность. Если бы у меня не было доказательств, я бы ничего не сделала»

Ранее стало известно, что Симон подозревается в мошенничестве с банковскими картами. Один из исков на нее подала Брезаз-Буше, а второй поступил от члена штаба французской сборной по биатлону.

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