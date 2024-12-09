ОК и Банк России расскажут про траты Александра Пушкина

Проект приурочен к 225-летию со дня рождения поэта Социальная сеть «Одноклассники» и Банк России запускают просветительский проект «Между строк: деньги Пушкина», посвященный финансовой жизни великого русского поэта.
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