Почему в России рискованно называть себя русским

В связи с тем, что Россия проводит специальную военную операцию на Украине, одной из причин которой является русофобская политика Украины, а одной из целей – защита прав русских (хотя политики гораздо чаще упоминают русскоязычных) на Донбассе и на юге Украины, мы часто слышим термин «дерусификация».
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