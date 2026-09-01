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Капустные рулетики в банке: рецепты вкусных и простых заготовок на зиму

Капустные рулетики в банке: рецепты вкусных и простых заготовок на зиму

Осень — время капустного изобилия. Белокочанная красавица занимает почетное место на огородах и рынках, и хозяйки спешат заготовить ее впрок: квасят, солят, маринуют, готовят салаты.

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