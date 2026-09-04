Почти 2,8 млн рублей перевела 23-летняя жительница региона за автомобиль, которого так и не получила Женщина нашла в интернете объявление о продаже автомобиля «Тойота» и перевела продавцу 2 млн 770 тысяч рублей в качестве предоплаты.