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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Почти 2,8 млн рублей перевела 23-летняя жительница региона за автомобиль

Почти 2,8 млн рублей перевела 23-летняя жительница региона за автомобиль, которого так и не получила Женщина нашла в интернете объявление о продаже автомобиля «Тойота» и перевела продавцу 2 млн 770 тысяч рублей в качестве предоплаты.

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