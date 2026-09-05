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«Балтика» заплатит «Ростову» за Голенкова 150 миллионов рублей: в понедельник футболист пройдет медосмотр

«Балтика» заплатит «Ростову» за Голенкова 150 миллионов рублей: в понедельник футболист пройдет медосмотр

Нападающий «Ростова» Егор Голенков продолжит карьеру в «Балтике».Нападающий «Ростова» Егор Голенков продолжит карьеру в «Балтике».

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