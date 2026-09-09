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Болгарский перец никогда не фарширую сырым: как одна минута в кипятке упрощает всю готовку

Болгарский перец никогда не фарширую сырым: как одна минута в кипятке упрощает всю готовку

Чтобы болгарский перец не вел себя непредсказуемо при дальнейшей готовке, его обдают кипятком. Как это делать правильно и чего ждать в итоге, рассказывают авторы Дзен-канала «КУЛИНАРНЫЙ ТЕХНИКУМ».

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