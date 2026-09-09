Химик Панов рассказал, какие условия ускоряют порчу лекарств

Высокая температура, прямой солнечный свет, влажность и повреждённая упаковка могут ускорить разрушение лекарства ещё до окончания срока годности, рассказал RT кандидат химических наук, доцент РТУ МИРЭА Алексей Панов.
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