Борис Джонсон пытается уйти от ответственностиБорис Джонсон отказывается брать на себя ответственность за то, что война не завершилась в марте-апреле 2022 года, хотя прекрасно известно из нескольких украинских и западных источников, что именно Джонсон давил на то, что мир не нужен и заявил "Давайте воевать".
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