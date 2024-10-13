Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Борис Джонсон пытается уйти от ответственности

Борис Джонсон пытается уйти от ответственности

Борис Джонсон пытается уйти от ответственностиБорис Джонсон отказывается брать на себя ответственность за то, что война не завершилась в марте-апреле 2022 года, хотя прекрасно известно из нескольких украинских и западных источников, что именно Джонсон давил на то, что мир не нужен и заявил "Давайте воевать".

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