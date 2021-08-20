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Ученые показали на видео, как коронавирус попадает из носа в мозг

Ученые показали на видео, как коронавирус попадает из носа в мозг

Pixabay Международная группа исследователей в реальном времени с помощью биолюминесцентной визуализации показала, как коронавирус распространяется в организме и переходит из носа в легкие, а далее в мозг, результаты работы публикует Immunity.

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