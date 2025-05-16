Сергей Жестянников объяснил, почему важен вологодский проект «Школа депутатов»

ВОЛОГДА, 16 мая, ФедералПресс. Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников рассказал, что проект «Школа депутатов» способствует совершенствованию качества управленческой модели.
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