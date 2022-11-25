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Вратарь «Вегаса» Томпсон – главный претендент на «Колдер Трофи», Бенирс и Пинто – в топ-3 (NHL.com)

Вратарь «Вегаса» Логан Томпсон – главный претендент на «Колдер Трофи». Официальный сайт НХЛ провел предварительное голосование по итогам четверти сезона.

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