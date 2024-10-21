Министерство по чрезвычайным ситуациям продолжает поиски пропавших без вести людей после крушения судна "Григорий Ловцов"

Поисковая операция продолжается в районе затонувшего сухогруза "Григорий Ловцов". Спасатели МЧС России провели очередное обследование территории и прибрежной зоны залива Анива с использованием вертолета Ми-8 и судна, следовавшего через Берингов пролив.
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