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Царьград

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Направление главного удара. Готовится решающий штурм в Сумской области. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров.

Направление главного удара. Готовится решающий штурм в Сумской области. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров.

Замечено увеличение численности Вооружённых сил России в Курской области. Это означает долгожданный поворот в зоне СВО.

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