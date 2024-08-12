Политик Филипчук: действия ВСУ на Кинбурнской косе не имеют стратегической цели

Попытка украинских военных высадиться на Кинбурнском полуострове предпринимается уже не в первый раз, хотя никакого стратегического значения для Украины это не имеет, считает глава Каховского муниципального округа Херсонской области Павел Филипчук.
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