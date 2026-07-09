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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лидер прошлого сезона Еврокубка по подборам Остин Уайли перешел в «Баварию»

« Бавария » сообщила о переходе центрового Остина Уайли из « Хапоэля Иерусалим ». 27-летний «большой» (208 см) был лидером по подборам прошедшего розыгрыша Еврокубка.

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