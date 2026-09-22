Защитник «Локомотива» Морозов пропустит матчи сборной России с Ираном, Намибией и Нигерией по медицинским показаниям

Футболист « Локомотива » Евгений Морозов из-за повреждения пропустит сборы сборной России. Команда Валерия Карпина проведет три товарищеских матча – с Ираном 29 сентября в Казани, с Намибией 3 октября в Екатеринбурге и с Нигерией 6 октября в Нижнем Новгороде.