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"Звал жену": источник рассказал о дезориентации Алибасова после инсульта

"Звал жену": источник рассказал о дезориентации Алибасова после инсульта

ТАСС/Владимир Гердо Основатель группы "На-на", продюсер Бари Алибасов, попавший в больницу с инсультом, все время зовет жену и не понимает, где он находится, сообщил источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией.

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