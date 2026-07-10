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Круговой рассказал об интересе из Европы: «Было два неожиданных для меня предложения, я о них даже не знал»

Круговой рассказал об интересе из Европы: «Было два неожиданных для меня предложения, я о них даже не знал»

Футболист ЦСКА Данил Круговой рассказал, что этим летом по нему было два предложения, которые отлонил московский клуб.

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