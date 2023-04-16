Алена Косторная: «Давайте угадывать музыку к нашей с Георгием Куницей короткой программе»

Фигуристка выступает в парном катании в дуэте с Георгием Куницей. «После постановки программ сразу возникает вопрос рассказывать про музыки или сохранять интригу, так вот, давайте угадывать музыку к нашей короткой программе», – написала Косторная.
Фигуристка выступает в парном катании в дуэте с Георгием Куницей. «После постановки программ сразу возникает вопрос рассказывать про музыки или сохранять интригу, так вот, давайте угадывать музыку к нашей короткой программе», – написала Косторная.
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