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Алена Косторная: «Давайте угадывать музыку к нашей с Георгием Куницей короткой программе»

Алена Косторная: «Давайте угадывать музыку к нашей с Георгием Куницей короткой программе»

Фигуристка выступает в парном катании в дуэте с Георгием Куницей. «После постановки программ сразу возникает вопрос  рассказывать про музыки или сохранять интригу, так вот, давайте угадывать музыку к нашей короткой программе», – написала Косторная.

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