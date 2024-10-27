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Культуромания

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Посмертная маска Эгона Шиле продана на аукционе за 24 600 долларов

Посмертная маска Эгона Шиле продана на аукционе за 24 600 долларов

Бронзовая отливка посмертной маски Эгона Шиле была продана за 24 600 долларов — более чем в десять раз дороже предполагаемой цены — на этой неделе на аукционе Sloane Street в Лондоне, где проходили торги произведений искусства XX века, современных и старых мастеров, исламского и азиатского искусства и ювелирных изделий.

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