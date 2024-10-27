Посмертная маска Эгона Шиле продана на аукционе за 24 600 долларов

Бронзовая отливка посмертной маски Эгона Шиле была продана за 24 600 долларов — более чем в десять раз дороже предполагаемой цены — на этой неделе на аукционе Sloane Street в Лондоне, где проходили торги произведений искусства XX века, современных и старых мастеров, исламского и азиатского искусства и ювелирных изделий.