Вагенкнехт призвала создать комиссию по расследованию подрыва «Северных потоков»

Политика как она есть

Депутат Бундестага (парламента ФРГ) Сара Вагенкнехт, лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» выступила за создание в Бундестаге комиссии по расследованию подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» с целью определения роли правительства Германии в этом деле.