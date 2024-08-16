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Вагенкнехт призвала создать комиссию по расследованию подрыва «Северных потоков»

Вагенкнехт призвала создать комиссию по расследованию подрыва «Северных потоков»

Депутат Бундестага (парламента ФРГ) Сара Вагенкнехт, лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» выступила за создание в Бундестаге комиссии по расследованию подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» с целью определения роли правительства Германии в этом деле.

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