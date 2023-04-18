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«Идеологический удар по противнику». Эксперты объяснили важность визита Путина в зону СВО

«Идеологический удар по противнику». Эксперты объяснили важность визита Путина в зону СВО

Личный приезд на оборонительные рубежи в зоне СВО президента РФ Владимира Путина – главнокомандующего российских ВС – в условиях напряженной обстановки и особенно на фоне слухов о возможном скором наступлении ВСУ имеет очень большое значение.

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