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У России нет друзей. Но нет и экзистенциального врага

У России нет друзей. Но нет и экзистенциального врага

Известна фраза, что у России нет друзей (кроме флота и армии), но мало кто задаётся вопросом о враге, в том смысле, считает ли Россия кого-то из народов своим врагом? понятно, что враги у нас есть, но есть ли те, кого ненавидят русские так, что "кушать не могут"?  Так, как ненавидят друг друга арабы и евреи.

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Комментарии
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Olga Chuhutina
Есть враг. АНГЛИЯ...
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1 д.
Татьяна Царева
да англия да. но не люди
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18 час.

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