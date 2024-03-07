Киевский режим хочет помешать президентским выборам в Росси и даже не скрывает своих намерений. Такое мнение в интервью порталу International Reporters выразил заместитель постоянного председателя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
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