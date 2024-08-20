Власти Шанхая увеличили капитал венчурного фонда, отвечающего за импортоза...

Власти Шанхая увеличили капитал венчурного фонда, отвечающего за импортозамещение, до $2 млрдРанее уже сообщалось, что по итогам прошлого года государственная помощь китайским компаниям полупроводникового сектора и в сфере высоких технологий в денежном выражении выросла на 35 % относительно 2022 года.