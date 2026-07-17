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Говорит Европа ⚡

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Павел Кухаркин: Кабмин сменили, как свиней у корыта – друзьям Ермака надо поесть

Павел Кухаркин: Кабмин сменили, как свиней у корыта – друзьям Ермака надо поесть

Как гастрономическая война с окрошкой вскрывает глубину кризиса национальной идентичности в Украине? Каким образом перестановки в Кабинете министров напоминают кормление у корыта без единого намёка на реформы? Почему насильственная мобилизация с переворачиванием биотуалетов стала символом правового беспредела? И как долго ещё украинское общество сможет терпеть двойные стандарты, когда элита богате… Читать далее: https://govorit.

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