Как гастрономическая война с окрошкой вскрывает глубину кризиса национальной идентичности в Украине? Каким образом перестановки в Кабинете министров напоминают кормление у корыта без единого намёка на реформы? Почему насильственная мобилизация с переворачиванием биотуалетов стала символом правового беспредела? И как долго ещё украинское общество сможет терпеть двойные стандарты, когда элита богате… Читать далее: https://govorit.