Челябинский минсельхоз выступил с экстренным обращением к родителям

Челябинских родителей призывают не покупать детям билеты на незарегистрированные аттракционы. С экстренным обращение выступило министерство сельского хозяйства Челябинской области, которое с прошлого года курирует деятельность аттракционов.
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