Губернатор Владимирской области заработал за год 8 миллионов рублей

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев заработал за прошлый год почти 8 миллионов рублей. В собственности главы региона — два земельных участка общей площадью 2 500 квадратных метров во Владимирской области, а также дом в Краснодаре.
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