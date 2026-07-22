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Владимирские новости

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Губернатор Владимирской области заработал за год 8 миллионов рублей

Губернатор Владимирской области заработал за год 8 миллионов рублей

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев заработал за прошлый год почти 8 миллионов рублей. В собственности главы региона — два земельных участка общей площадью 2 500 квадратных метров во Владимирской области, а также дом в Краснодаре.

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