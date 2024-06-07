Умирающий параллельный импорт в России продлили на 2025 год

Правительство РФ приняло решение разрешить возможность ввозить товары по параллельному импорту и в 2025 году, при этом перечень будет постепенно сокращаться, о чем сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров.
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