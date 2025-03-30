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Слухи о появлении в России нового вируса преждевременны – Онищенко

Слухи о появлении в России нового вируса преждевременны – Онищенко

Заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко прокомметировал появившиеся слухи о наличии в России нового вируса, который, якобы, вызывает высокую температуру и кровохарканье, но не является вирусом гриппа или COVID-19.

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