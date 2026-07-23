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Ирак: Официальные лица Кувейта закрыли пограничный переход Абдали в мухафазе Аль-Джахра с иракской...

Ирак: Официальные лица Кувейта закрыли пограничный переход Абдали в мухафазе Аль-Джахра с иракской мухафазой Басра во второй половине дня по местному времени после ударов иранских беспилотников или ракет.

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