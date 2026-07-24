Зеленский предрек массированный удар по Украине в ближайшие 48 часов

ВС России готовят новый массированный удар по Украине, это может произойти в ближайшие 48 часов. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский в Telegram-канале, опираясь на данные украинской разведки.
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