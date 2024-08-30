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Царьград

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Около Хилокского рынка в Новосибирске планируют установить 20-метровую стелу

Около Хилокского рынка в Новосибирске планируют установить 20-метровую стелу

Проект реконструкции кольца на пересечении Хилокской и Петухова вынесли на общественные слушания.В Новосибирске планируют установить 20-метровую стелу на кольце около Хилокского рынка.

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