Требуются разнорабочие в Донецке - 3 000 руб

✨ ВНИМАНИЕ! ИЩЕМ ЭНТУЗИАЗМ И РУКИ НА ДЕМОНТАЖ! ✨ Ты готов к активной работе и новым вызовам? Присоединяйся к нашей команде разнорабочих на демонтаж! Заработок: 2500-3000 рублей за выход График: с 8:00 до 17:00 Выплата зарплаты: 2 раза в месяц Мы находимся в Донецке и ищем ответственных и трудолюбивых людей, готовых работать в дружном коллективе.