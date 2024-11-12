Сколько в среднем весят люди в разных странах мира

Средний вес человека — 62 кг. Но, конечно, в разных странах мира эта цифра своя. Существует множество причин, почему средний показатель значительно меняется в зависимости от страны, среди них — уровень жизни и экология.
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