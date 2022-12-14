Закон, порядок, государство

724 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дэб Юг
    Какой чудак пишет эти законы. Зачем идиоты в управлении."Это делает кажды...
  • Елена Бреслова
    А шо такое?! "В Уссурийске полицейские привлекли к ответственности родителей школьников, избивших подростка"??? родит...Полиция наказала ...
  • Александр Павлов
    "Родные погибшей в ДТП жительницы Уссурийска взыскали крупную сумму с виновника аварии" ??? Автор, как это относится ...Попер не по прави...

"Пробка жуткая": авария прямо сейчас "сковала" важную дорогу Владивостока - фото

"Пробка жуткая": авария прямо сейчас "сковала" важную дорогу Владивостока - фото

Во Владивостоке авария сковала одну из самых важных и оживленных дорог города. По словам очевидцев, ДТП произошло в районе кольца на 3-й рабочей, на месте происшествия собирается пробка.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх