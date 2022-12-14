"Пробка жуткая": авария прямо сейчас "сковала" важную дорогу Владивостока - фото

Во Владивостоке авария сковала одну из самых важных и оживленных дорог города. По словам очевидцев, ДТП произошло в районе кольца на 3-й рабочей, на месте происшествия собирается пробка.
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