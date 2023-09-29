Глава парламента Крыма Константинов назвал сумму ущерба от водной блокады

В соответствии с данными главы крымского парламента Владимира Константинова, общий ущерб, который был причинен Крыму во время водной блокады, организованной Украиной, уже оказался выше 4 триллионов рублей.
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