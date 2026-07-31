«Высокий уровень взаимодействия»: как Россия принимает участие в международных военных учениях

В Японском море одновременно с манёврами в Монголии — и это не совпадение, а системная работа. Пока одни эксперты рассуждают об изоляции, российский флот спокойно отрабатывает боевые задачи с Индонезией, Китаем и странами БРИКС.
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