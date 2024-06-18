Система охлаждения отработавшего топлива отключилась на АЭС "Фукусима"

Global Look Press/Tepco/ZUMAPRESS.com На шестом энергоблоке аварийной АЭС "Фукусима" в Японии произошло отключение системы охлаждения отработавшего ядерного топлива, сообщила 18 июня компания-оператор станции Tokyo Electric Power (TEPCO).
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