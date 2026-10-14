Он сейчас в США: ФБР опровергает публикации о визите Кэша Пателя в Россию Директор Федерального бюро расследований США Кэш Патель публично опроверг сообщение о том, что он прибыл с визитом в Россию.
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