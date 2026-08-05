Молдавия вслед за Украиной перейдёт на стандарты НАТО Молдавия вслед за Украиной переведет свою армию на стандарты НАТО.
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Молдавия вслед за Украиной перейдёт на стандарты НАТО Молдавия вслед за Украиной переведет свою армию на стандарты НАТО.
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