Квентин Тарантино подтвердил, что дописал сценарий своей десятой картины. Однако, по его словам, он не намерен продолжать работу над ней, пока не завершится показ его предстоящей постановки The Popinjay Cavalier по его пьесе в лондонском Вест-Энде .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)