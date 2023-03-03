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Госдепартамент США отказался извиняться из-за состоявшегося в Нью-Дели краткого разговора Блинкена с Лавровым

Госдепартамент США отказался извиняться из-за состоявшегося в Нью-Дели краткого разговора Блинкена с Лавровым

Государственный департамент Соединенных Штатов отказался извиняться из-за состоявшейся в Нью-Дели непродолжительной беседы между главой американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкеном и российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

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