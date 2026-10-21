The Dominican Republic ordered immediate suspension of operations at 24 Chinese-owned businesses after inspectors conditions related to worker safety.
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