Prague Morning: в Чехии протестующие потребовали отставки правительства

В Праге прошла многотысячная акция протеста. Об этом сообщило издание Prague Morning. Протестующие требовали отставки правительства и переговоров с Россией по поставкам газа Кроме того, митингующие призвали к выходу Чехии из НАТО и Евросоюза.
В Праге прошла многотысячная акция протеста. Об этом сообщило издание Prague Morning. Протестующие требовали отставки правительства и переговоров с Россией по поставкам газа Кроме того, митингующие призвали к выходу Чехии из НАТО и Евросоюза.
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