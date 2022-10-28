Газета.ру

7 836 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Николаевич
    Т Р Е Б У Ю!  Исключить некто ЗЕЛЕНСКОГО из числа посетителей ВСЕХ туалетов, уботных, клазетов и нужников на территор...Зеленский потребо...
  • TramPamPam
    Не хожу туда, где давка. Мама так научила...Yonhap: число пог...
  • Ole Ole
    Жителям голодающих стран пора ехать в США, Англии и ЕС. А там разбираться с подаренными Россией удобрениями, исчезнов...Россия официально...

Prague Morning: в Чехии протестующие потребовали отставки правительства

Prague Morning: в Чехии протестующие потребовали отставки правительства

В Праге прошла многотысячная акция протеста. Об этом сообщило издание Prague Morning. Протестующие требовали отставки правительства и переговоров с Россией по поставкам газа Кроме того, митингующие призвали к выходу Чехии из НАТО и Евросоюза.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх