Закон об уголовном наказании за нарушение мер защиты объектов вступил в силу

С 1 июля вступил в силу федеральный закон об уголовном наказании за повторное нарушение требований к антитеррористической защите, соответствующие поправки вносятся в статью 217 Уголовного кодекса РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).
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