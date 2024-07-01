Закон об уголовном наказании за нарушение мер защиты объектов вступил в силу

С 1 июля вступил в силу федеральный закон об уголовном наказании за повторное нарушение требований к антитеррористической защите, соответствующие поправки вносятся в статью 217 Уголовного кодекса РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).