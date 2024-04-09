Пляжи на курортах Краснодарского края ожили: ждут около миллиона туристов к маю

Тем временем на курортах спешат привести в порядок после зимних штормов пляжи и набережные. В Сочи собираются поставить горизонтальные волноломы из природного камня создадут на Приморской набережной в Сочи.
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