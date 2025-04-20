⛪️ Пасхальная ночь: в Крыму встретили главный православный праздник Сотни верующих встретили Пасху в храмах полуострова.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
⛪️ Пасхальная ночь: в Крыму встретили главный православный праздник Сотни верующих встретили Пасху в храмах полуострова.