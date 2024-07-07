Российский дилер Omoda назвал слабые места кроссовера C5

Портал Drom.ru узнал у официального представителя марки типичные проблемы «пятёрки». В основном клиенты жалуются на электрику: глюки мультимедиа, отказы датчиков контроля «слепых» зон, сбои систем зеркалирования смартфона, выход из строя бесключевого доступа.
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